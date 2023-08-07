Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’na katılan temsilcilerimiz, gösterdikleri performansla adeta şampiyonaya damga vurdu.
9 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalyanın kazanıldığı şampiyonada, temsilcilerimiz büyük erkekler ve genç erkekler kategorisinde takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.
Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada, sporcuların elde ettiği dereceler şu şekilde sıralandı;
K1-1000 Metre Mustafa Özmen ikinci
K1-200 Metre Mustafa Özmen üçüncü
K2 Büyük Erkekler Mustafa Özmen ve Fahri Ayvaz
K2-1000 birinci
K2-500birinci
K2-200birinci
Mertcan Sulak ve İdris Şentürk
K2-1000 üçüncü
K2-500üçüncü
K2-200üçüncü
K4 500 metredeMertcan Sulak, İdris Şentürk, Mustafa Özmen ve Fahri Ayvazbirincilik elde etti.
Genç Erkekler
Taha Erkam Usta
K1-1000 Metre birinci
K1-500 Metre birinci
K1-200 Metre birinci
Taha Erkam Usta ve Yağız Efe Şahin
K2-1000 ikinci
K2-500 ikinci
K2-200 ikinci
Yıldız Erkekler
Ali Yağız Aykaç
K1-200 Metre ikinci
K2-1000 Metre ikinci
K2-500 Metre ikinci
K2-200 Metre ikinci
Ali Yağız Aykaç, Ali Kemal Yükdağ, Mustafa Arsın ve Burak Girik K4-500 metrede ikincilik elde etti.