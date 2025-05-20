Türkiye’nin en büyük açık hava fuarı PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nın bu yıl Sakarya’da 8’incisi düzenlenecek.

SAKARYA (İGFA) - Fuarın koordinasyon toplantısında konuşan Başkan Yusuf Alemdar, “PSB Anatolia fuarımız şehrimizin dış mekân süs bitkiciliğinin üretim ve pazarlama konusunda potansiyelini ortaya çıkarıyor. İnşallah şehrimize ve ülkemize yakışır bir organizasyonu yine başarıyla gerçekleştireceğiz” dedi. 10-13 Eylül tarihlerinde Sapanca Kırkpınar’da düzenlenecek fuar 230’dan fazla firma ve 30 bin ziyaretçi hedefiyle Sakarya’nın bu alandaki potansiyelini dünyaya gösterecek.

Peyzaj ve süs bitkiciliği alanında Sakarya’nın potansiyelini ve pazardaki iddiasını hem Türkiye’ye hem de dünyaya gösteren PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nın bu yıl Sapanca Kırkpınar’da 8’incisi düzenlenecek. Program öncesinde koordinasyon toplantısı AKOM’da gerçekleştirildi.

Yoğun katılım

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Büyükşehir Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Sakarya Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya İli Süs Bitkileri Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şamil Tantaoğlu, Sapanca Süs Bitkileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kubilay, Arifiye İlçesi Tarımsal Süs Bitkileri Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Kabil, Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu katıldı.

“Pazarlama ve üretim potansiyelini ortaya çıkarıyor”

Toplantıda konuşan Başkan Yusuf Alemdar, “Sakarya’mız dış mekân süs bitkiciliğinde hacim ve çeşitlilik olarak Türkiye’de lider bir şehir. Uluslararası olarak gerçekleştirdiğimiz PSB Anatolia fuarımız şehrimizin dış mekân süs bitkiciliğinin üretim ve pazarlama konusunda potansiyelini ortaya çıkartıyor. İnşallah bu yıl organizasyonun 8’ncisi düzenleyeceğiz. Türkiye’deki yerel yönetimlerin, sektör temsilcilerinin buraya katılım sağlamasını bekliyoruz. Bu fuarın organizasyonunda, gerçekleşmesinde emeği geçecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah şehrimize ve ülkemize yakışır bir organizasyonu yine başarıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

Sektör için çok önemli bir fuar”

SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise, “Bu sektör Sakarya için gerçekten önemli. Ciddi bir üretim ekosistemine sahibiz. Bu fuarın sizler sayesinde devamı hem bizler hem de sektör için çok önemli. Fuarı bu yıl desteklerinizle 8’incisi düzenlenecek. Bu anlamda emeği geçecek herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

60 bin metrekare alanda 230’dan fazla firma

Sapanca Kırkpınar Sahili’nde 60 bin metrekare açık alan içerisinde gerçekleştirilecek ve Türkiye’nin en büyük açık hava fuarı olan PSB Anatolia 2025’e bu yıl yurt içi ve yurt dışında 230’dan fazla firmanın katılım sağlaması bekleniyor.

30 bin misafir bekleniyor

Doğayla iç içe eşsiz bir lokasyonda gerçekleştirilecek uluslararası fuar bu yıl ‘Yenilikleri Keşfet’ sloganıyla gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasından 30 binden fazla ziyaretçinin katılım sağlamasının beklenildiği fuar bölgesel ve global çapta yeni ticaret fırsatları sunacak.