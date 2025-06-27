Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün “Gezgin Çocuk Atölyesi” programıyla çocuklar hem öğrenme hem de eğlenme imkânı bulduğukeyifli bir gün yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “Gezgin Çocuk Atölyesi” programı bu hafta Karapürçek’te çocuklarla buluştu.

Renkli etkinliklerin yer aldığı programda çocuklar, gün boyu süren eğlenceli ve öğretici aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği program hem çocuklardan hem de velilerden tam not aldı.

Karapürçek Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, çocukların yüz boyama standında diledikleri figürlerle renklendirilmesi ile başladı. Ardından minikler, dağıtılan hediye çantalarını kendi hayal güçlerine göre boyayarak kişisel tasarımlarını oluşturdu.

Etkinlik alanı kısa sürede renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar müzik eşliğinde dans etti, eğlence dolu anlar yaşandı. Aynı zamanda balonlar dağıtıldı ve balonlardan çeşitli figürler yapılarak miniklere hediye edildi.

Program kapsamında çocuklara suyun önemi, suyun doğru ve verimli kullanımı hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı.

İçerikler, çocuklara aynı zamanda çevre ve sağlık bilinci aşıladı. Çocuklara ayrıca pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Etkinlik fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.