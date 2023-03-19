Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden dolayı mağdur olan depremzedeler için Antakya’da kurulumuna devam ettiği Kardeşlik Kenti’nin altyapı bağlantılarını SASKİ marifetiyle sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Hatay’ın Antakya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulumu devam eden Kardeşlik Kenti’nde bulunan konteynerlerin atıksu ve içme suyu bağlantılarını sürdürüyor.

‘Sizi en iyi biz anlarız’ diyerek deprem felaketinden etkilenen tüm illerde vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekipleri gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse sonrasında devam eden hayatın normal seyrine dönmesi çalışmalarında büyük rol aldı. Antakya’da kurulumu devam eden konteyner kentin ilk olarak altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, konteynerlerin bölgeye gelmesi ile birlikte bağlantı çalışmalarına hız kazandırdı.

Deprem bölgesinde süren çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “ 1999 yılında yaşadığımız depremden dolayı ‘Sizi en iyi biz anlarız’ diyerek depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmak için adeta seferberlik ilan ettik. Çalışmalarımız kapsamında Adıyaman ve Hatay’da kurulumu devam eden konteyner kentlerin bütün altyapı çalışmalarını sorunsuz ve hızlı şekilde tamamladık. Sakarya’dan sevk edilen konteynerlerin bölgeye ulaşması ile birlikte bağlantı çalışmalarına hız kazandırdık” ifadeleri kullanıldı.