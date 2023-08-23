Sakarya Büyükşehir Belediyesi bir hizmeti daha hayata geçirdi. Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nde kullanılan Kart 54 otomatlarında, yeni bir ödeme yöntemi olarak kredi kartı üniteleri aktif edildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışma ile, Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nde kullanılan ve 7/24 vatandaşlarımıza dolum imkânı sağlayan Kart 54 dolum otomatlarına yeni bir özellik daha eklendi.

Şehir merkezinde bulunan ve vatandaşlarımız tarafından sıklıkla kullanılan 14 adet Kart54 dolum otomatınayeni bir ödeme yöntemi olarak kredi kartı ve ön ödemeli banka kartı üniteleri yerleştirilerek aktif edildi. Ulaşımda hızlı ve kolay ödeme imkânı sunan Kart54 uygulaması, yeni özelliğiyle kullanıcılarına önemli kolaylık sundu.

KREDİ KARTI VE ÖN ÖDEMELİ BANKA KARTI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kredi kartı ünitesi sayesinde vatandaşlarımız sahip oldukları Kart54’lere nakit para ile yüklemenin yanı sıra, Master ve Visa altyapısını kullanan sanal kart, kredi kartı veya ön ödemeli banka kartları ile temaslı ya da temassız bir şekilde yükleme yapılabilmesi sağlandı.Toplamda 14 adet Kart54 dolum otomatına uygulanan kredi kartı ünitelerinin kullanıcılar için hayırlı olmasını dileriz. Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşımada hayata geçirdiğimiz yeniliklerle hemşerilerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.