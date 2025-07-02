Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilçelerdeki altyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan noktaları yeni hatlar ile buluşturmaya devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Kayacık ve Topçu mahallelerinin yaz aylarında artan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı projesini kısa sürede tamamladı. 5 bin metre uzunluğundaki yeni hat, bölge abonelerine kesintisiz içme suyu ulaştırmaya başladı.

Kaynarca’nın Kayacık ve Topçu mahallelerinde kısa sürede tamamlanan 5 bin metrelik yeni içme suyu hattı, yaz aylarında artan su talebini güvence altına aldı. Yeni hat ile birlikte daha önce içme suyu sorunları yaşayan iki mahalleye kaliteli içme suyu kayıpsız ve kesintisiz şekilde ulaştırılmaya başlandı.

5 KİLOMETRELİK HAT KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Kısa sürede tamamladığımız güçlü altyapı ağımız sayesinde bölge abonelerimizin su sorunlarını kalıcı bir çözüme kavuşturduk. Tarım faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yürütüldüğü ve özellikle yaz aylarında artan nüfus ile birlikte su ihtiyacı artan iki mahallemizi daha kesintisiz içme suyu ile buluşturduk. Yeni yatırımımızın bölge halkına hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.