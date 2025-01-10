SASKİ, Kaynarca’da inşası devam eden 50 kilometrelik atık su hattı çalışmalarının yüzde 70’ini tamamladı.Projenin 15 bin metrelik kısmında devam eden çalışmalar için KaynarcaKandıra yolunda trafik 10 gün boyunca alternatif güzergahlardan sağlanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ),Kaynarca’dakidev atık su hattı projesine hız kazandırdı.Toplam 50 kilometre uzunluğundaki projenin 35 kilometrelik kısmı tamamlanırken kalan 15 kilometrelik hattın imalatı için Kaynarca Kandıra yolunda trafik 10 gün boyunca alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Güzergahın Kertil Mahallesi’nde geçen kısmı 10 gün kapalı

Kurum tarafından yapılan açıklamada,“ Proje kapsamında Kaynarca Kandıra yolunun Kertil Mahallesi’nde kalan kısmı 10 gün boyunca transit geçişlere kapalı olacak. 11 Ocak Cumartesi itibariyle trafiğe kapatılacak yolda sürücüler 22 Ocak Çarşamba gününe kadar alternatif güzergâhlara yönlendirilecek. Bölgede ikamet eden vatandaşların ise kontrollü geçişlerine izin verilecek” ifadeleri kullanıldı.