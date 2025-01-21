SASKİ, Kaynarca’da devam eden 50 kilometrelik yeni atık su hat projesinde çalışmalarına hız kazandırdı. Yüzde 80’lik kısmı tamamlanan hattın ilçeye bir an önce kazandırılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca’nın atık su geleceğini garanti altına alacak 50 kilometrelik atık su hattı projesinde sona geldi.

Yılın ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan projenin 18 bin kişilik nüfusa hizmet edeceğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile entegre şekilde çalışacak hattın 40 kilometrelik kısmı tamamlandığını söyledi.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’a, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammed Ali Pulat, Kaynarca Muhtarlar Dernek Başkanı Şafak Altıntaş ve bölge muhtarları eşlik etti. Ekiplerin özverili şekilde çalıştığını ve projenin hızla ilerlediğini gören muhtarlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Alandaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan ise, Kaynarca'da doğal güzellikleri ve su kaynaklarını koruyacak projenin saha çalışmalarını incelediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın çalışmaların hızla tamamlanması için yakından takip ettiği yeni atık su hattında yüzde 80 seviyesine geldik. Son 10 kilometrelik kısmı kalan hattımızı Mart ayı sonuna kadar devreye almayı planlıyoruz” dedi.