Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet ekipleri her ay yüreklere dokundukları ev ziyareti kapsamında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mecit Kulak’ın ailesinin kapısını çaldı, yüreklerine dokundu.SAKARYA (İGFA) - İnsan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarıyla da farkındalık ortaya koyuyor.

Gazinin ailesini unutmadılar

Vatandaşların her anında yanındaolmaya gayret eden, kimsesizlerin kimi olan Büyükşehir, sosyal hizmetler ekipleriyle gerçekleştirdiği son ziyarette yine yüreklere dokundu.

Her ay vatandaşın kapısını çalan, hâl hatır ve ihtiyaçlarını soran Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi, bu ay gerçekleştirdikleri ziyaret turunda vatanı müdafaa ederken gazilik beratına nail olan ve bir süre önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mecit Kulak’ın ailesini unutmadı.

Büyükşehir her an yanınızda

Aileyetaziye veren, hâl hatır ve ihtiyaçlarını soran ekipler yürekleri ısıttı ve gittikleri eve neşe götürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın baş sağlığı dileklerini ileten ekipler, “Büyükşehir olarak her an, her zaman yanınızdayız” vurgusu yaptı.

Kıymet Teyze’ye gittiler

Sosyal hizmetler ekibi, toplumsal dayanışma için yaptıkları bir başka ziyarette SEAH’ta uzun bir tedavi sonrasında evine kavuşan Kıymet Demir’in yüzünde tebessüm oldu.

Yenigün Mahallesi’ndeki hane ziyaretindeyürekleri ısıtan bir atmosfer oluştu.