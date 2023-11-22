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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında hazırlıklarına başladı. Kış hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yüksek rakımlı grup yollarında kar direk montajları gerçekleştiriliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Zorlu hava koşullarına karşı önlemlerini artıran Büyükşehir ekipleri, şehir genelinde, yüksek rakımlı grup yollarında kar direk montajları gerçekleştiriyor. Yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde yol sınırlarının farkedilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, sürücülerin zorlu hava koşullarında daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtilerek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, şehir genelinde yürütülen yoğun çalışmalar kapsamında yüksek rakımlı grup yollarında kar direk montajları gerçekleştiriyoruz. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından grup yollarındaki kar yağışlarında, trafik güvenliğini sağlamak için kar direkleri dikimine başlandı. Kocaali ve Taraklı ilçelerinin yüksek rakımlı yollarıyla başlayan montaj çalışmaları, il genelinde hızla devam edecek" ifadeleri yer aldı.