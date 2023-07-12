Sakarya'da Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışmalarında dereceye giren hikâyelerin yer aldığı kitaplar ‘Hezeyan ve Rüya’ ve ‘Ağacın Üstünde, Ağacın İçinde’ isimleriyle Büyükşehir kitaplığındaki yerini aldı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin kültür sanat hayatına yeni eserler kazandırmaya devam ediyor. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sait Faik Abasıyanık'ın anısını yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen Ulusal Sait Faik Hikâye Yarışmalarında dereceye giren hikâyeler kitaplaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 1. ve 2. Ulusal Sait Faik Hikâye yarışmalarında 700’den fazla çalışmanın arasından derece elde eden eserler kitaplaştırılarak okuyucuların istifadesine sunuldu. İlk yarışmanın en iyi hikâyesi olarak seçilenİrem Nur Eser'in ‘Hezeyan ve Rüya’ eseri ile ikinci yarışmanın en iyisi olan Arif Semih Sulubulut'un ‘Ağacın Üstünde, Ağacın İçinde’ adlı çalışması kitapların isimleri oldu. Kitaplar Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet adresi www.sakarya.bel.tr adresinde dijital olarak okuyuculara açıldı.

Kitapların takdimini Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yaptı. Kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yüce, yarışmaların tertip edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, eserleriyle yarışmalara zenginlik katan ve kaleme aldıkları hikâyelerle dereceye giren tüm isimleri kutladı. Sakarya’nın önemli bir değeri olan Sait Faik Abasıyanık’ın edebi mirasını yaşatmak, gelecek nesillere ulaştırmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Yüce, en iyi hikayelerin yer aldığı kitapları okuyuculara sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yarışmaların devam edeceğini de dile getirdi.