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Ligde 15 galibiyet ile 31 puana sahip olan Büyükşehir hentbol takımı,Beykoz Belediyesi’nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Büyükşehir, Köyceğiz karşılaşmasından da galip ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

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