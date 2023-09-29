Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni sezon kültür sanat etkinlikleri başlıyor.Ekim ayı programlarının hazırlıkları devam ederken açılış programı 4 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni sezon kültür sanat etkinlikleri başlıyor.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerle şehrin sosyal yaşamına renk katan Büyükşehir Belediyesi, konferanslardan, panellere, imza günlerinden dinletilere, sinema günlerinden tiyatro gösterimlerine kadar geniş yelpazeye sahip etkinliklerle yine sanatseverlerin tercihi olacak. Ekim ayı programlarının hazırlıkları devam ederken açılış programının tarihi belli oldu.

Ekim kültür sanat etkinlikleri 4 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek açılış programı ile başlayacak. Açılış programında Prof. Dr. Mustafa İsen söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşinin yanı sıra ‘Güneş Ülke Anadolu’ isimli dinleti programıyla Tuluyhan Uğurlu piyano resitali sunacak. Uğurlu’ya Kaval’da Murat Toraman eşlik edecek. Saat 18.30’da başlayacak açılış programı AKM’de gerçekleştirilecek. Açılış programı tüm kültür sanat dostları açık olacak. Ayrıca bu yıl 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları programı Ekim ayı etkinliklerinde takvimdeki yerini alacak.