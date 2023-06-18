Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin cankurtaranları 15 Haziran itibariyle kuzeyde Karasu, Kaynarca, Kocaali ve Kadınlar Plajı sahillerinde 'hayat mesaisine' başladıSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl görevlerini başarıyla sürdüren 'Hayat Timi' olarak bilinen Büyükşehir İtfaiyesi Cankurtaran Timi ekipleri, 15 Haziran itibariyle görevlerine başladı. Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçe sahilleri ile Kocaali Kadınlar Plajı'nda yaklaşık 55 kilometrelik bir sorumluluk alanında 69 cankurtaran, 45 farklı kulede 'hayat mesaisi' için görev aldı. 6 jetski, 2 atv aracı, 1 4x4 arazi aracı ile sahillerde pür dükkat nöbet tutan cankurtaranlar, bu yıl tatil sezonunu sıfır kayıpla tamamlamak istiyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu Sahili'nde görev yapan cankurtaran timini ziyaret etti. Hazırlanan kuleleri, harekat merkezini ve envanteri inceleyen Yüce, vatandaşların hayatı için önem taşıyan tüm ayrıntılara büyük bir hassasiyetle sarılmaları için ekiplere talimat verdi.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Kocaali Belediye Başkan Ahmet Acar, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ile birlikte cankurtaran timi ile görüşen Yüce, bu yıl tatilcilerin can güvenliği için tedbirleri maksimum seviyeye çıkardıklarını belirterek "Hedef sıfır kayıp" vurgusu yaptı. Yüce, ayrıca vatandaşlara önemli bir uyarı yaparak, "Bizim görev almadığımız hiçbir noktada lütfen denize girmeyin" dedi.

Sakarya'nın zenginliklerine dikkat çeken ve sahilde tüm ayrıntıların düşünüldüğünü belirten Yüce, "Sahip olduğu göl, nehir, yayla, deniz ve longoz gibi avantajlar sayesinde bir turizm kenti. Özellikle yaz aylarında Kaynarca, Karasu ve Kocaali sahillerimizde canlılığın son derece artığı ve adeta turizm cenneti olan kuzey sahillerimizde yeni bir sezona başlıyoruz. Bu yaz sezonunda da önceliğimiz vatandaşlarımız. Hafızalarımızda; kayıpsız, acısız ve sadece güzel hatıralarla kalsın diye ekiplerimizi son derece özenli eğitimlerden geçirdik. Dünyadan ülkemizden ve şehrimizin dört bir yanından gelen turistlere güvenli ve huzurlu bir ortam sunmak için tüm ayrıntıları düşündük ve bu yıl hedefimiz bir kardeşimizin canından olmamasıdır. Sezonumuz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yüce, bölgede yapılan çalışmaları anlatırken, "Oluşturduğumuz 'Hayat Timi' ile sahillerimizden can güvenliğini ele alıyoruz. Bu hususlarda vatandaşlarımızdan da bir isteğimiz var. Cankurtaran olmayan bölgelerde denize girmek tehlikeli olduğu için bu bölgelerde denize girmemeniz. Gerekli bölgelere ilgili tabelalarımızı asmış olup vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Bunların yanı sıra Karasu ve Kocaali sahillerimizde güvenli bölgeler yaptık. Özellikle denizin dalgalı olduğu dönemlerde cankurtaranlarımızın tavsiyelerini dikkate almak çok önemli bir husus. Sıfır kayıpla sezonu bitirmeyi temenni ediyoruz" diye konuştu.