Millet Bahçesi’nde düzenlenen açık hava etkinliklerinde bu hafta sonu film gösteriminden konsere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar dolu bir programa sahne olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz akşamlarına anlam kattığı Millet Bahçesi açık hava etkinlikleri devam ediyor.

Bu hafta sonu Millet Bahçesi’nde film gösteriminden konsere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine kadar dolu bir program Sakaryalıları bekliyor.

Hafta sonu Millet Bahçesi’nde renkli programlarla yine kültür sanat dostlarının ortak buluşma alanı olacak.

24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Büyükşehir Kent Orkestrasının seçkin müziklerle derlediği ‘Kültürel Nağmeler’ konseriyle başlayacak etkinlikler 20.00’da tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun hazırlayıp yönettiği ‘Pasaklı Karagöz’ adlı gölge oyunu ile devam edecek.

Cumartesi gecesi ise etkinlikler 21.00’da başlayacak uluslararası film yarışmalarından ödüller almış ‘Ayla’ filminin gösterimiyle son bulacak.

ÇOCUKLAR EĞLENECEK

Haftanın son günü ise çocuklar için hazırlanan renkli etkinliklere sahne olacak. Geçtiğimiz hafta sonu çocuklar tarafından çok beğenilen şişme oyun parkları, palyaçolar, akrobatlar ve sihirbazlar 25 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da yine çocuklarla buluşacak.

Çocuk etkinliklerinden sonra Büyükşehir Kent Orkestrası tarafından saat 19.00’da Türk Halk Müziği konseri verilecek.

Konser sonrası ise 20.00’da ‘Çoban Karagöz’ adlı gölge oyunu ve 21.00’da ‘Aslan Hürkuş’ adlı animasyon filminin gösterimiyle etkinlikler sona erecek.