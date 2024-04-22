23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir’de başkanlık koltuğuna 4. Sınıf öğrencisi Ece Atay oturdu. Şehrin idaresini ele alan Ece’nin birimlere ilk talimatı okulundaki tarım atölyesi ve oyun alanlarının düzenlenmesi yönünde oldu. Başkan Yusuf Alemdar ise, "İyi bir eğitim alan çocuklarımız, bugün bizim oturduğumuz makamı kalıcı olarak devralacak. Geleceğimize ışık olan evlatlarımızın bayramı kutlu olsun" dedi.

SAKARYA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, Sakarya'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir'de yapılan devir teslim töreniyle başladı. Başkan Yusuf Alemdar, bu sabah makamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden eğitimci ve öğrenci heyeti ağırladı. Mehmet Demir İlkokulu'nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi Ece Atay, bayram dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık koltuğuna oturdu.

İLK TALİMAT: "GÜZEL YARINLARA BİZ TAŞIYACAĞIZ"

Başkan Ece, makamdaki kurum telefonunu ilk talimatını vermek için kaldırdı. Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Dairesi’ne açtığı telefonda ilk talimatlarını Mehmet demir İlkokulu'ndaki tarım atölyesinin düzenlenmesi, okuldaki oyun alanlarının onarılması ve Arabacıaalanı'ndaki bir park yapımının bitirilmesi yönünde oldu.

Ece Atay, "Sakarya'yı muasır medeniyetler seviyesine yükseltecek olan nesli temsil etmek benim için onur ve gurur kaynağıdır. Şehrimizi güzel yarınlara biz taşıyacağız. Tüm çocukların bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK YATIRIM DOĞRU BİR EĞİTİMDİR"

Görevi memnuniyetle devreden Başkan Yusuf Alemdar ise, "Başkanımızın talimatlarını aldık, görevli arkadaşlarımız hızla yerine getirecektir. Sakarya'mız için teminatımız bu şehrin çalışkan ve akıllı çocuklarıdır. Bugün bizim oturduğumuz koltuklarda, yakın gelecekte onlar olacak. İnanıyoruz ki aldıkları doğru eğitimle kültürel mirasımızı ve başarımızı daima zirveye taşıyacaklar" diye konuştu.

"GÖZLERİNDEKİ IŞIK VE YÜZLERİNDEKİ TEBESSÜM..."

Başkan Alemdar Sakarya'daki tüm çocukların bayramını kutlayarak, "Sakarya'mızda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini ve heyecanını bir kez daha yaşıyoruz. Onların gözlerindeki ışık, yüzlerindeki tebessüm ve al yıldızlı bayrağımıza karşı duydukları sevgi bizler için en büyük kıvanç kaynağıdır. Bugünün başkanları, yöneticileri bizler olabiliriz. Ancak bu şehrin geleceği için anahtar onların elindedir. Şehrimizi ve Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan evlatlarımızın bayramını kutluyor, her birini gözlerinden öpüyorum" dedi.

Başkan Alemdar, bayram dolayısıyla makamı devralan ilkokul öğrencisi Ece Atay, Mehmet Demir İlkokulu Müdürü Süfyan Bilgiç ve öğretmenlerine günün anısına hediyeler takdim etti.