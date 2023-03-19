Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Nehri üzerinden geçecek olan Zipline Projesi'nde kulelerin montajına başladı ve hattı taşıyacak telleri de yerleştirererek açılış için geri sayıma başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal hayatına katkı sunmak için bir ilk olarak değerlendirilebilecek projelere imza atıyor.

Özellikle doğanın içindeki park ve bahçelerin modernizasyonuyla, rekreasyon adımlarını atan Büyükşehir Sakarya İl Ormanı, Sakarya Millet Bahçesi, Vagon Park'ta yaptığı güzel işler ile Adapazarı ve Sakarya Park'taki luna park projelerini tamamlayarak bu alanda önemli adımlar atmıştı.

SON GÖZDE ZİPLİNE

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra Başkan Ekrem Yüce bir müjde daha vererek Sakarya Park'a bu kez bir ilk olarak Zipline Projesi'ni kazandıracaklarını söylemişti. Çalışmalar süratle başlatıldı ve Sakarya Nehri üzerinde yapılacak gezinti için önemli bir mesafe kat edildi.

Park içinde Sakarya Nehri'nin iki kıyısına Fen İşleri Dairesi tarafından hatların taşıyıcısı olacak 16 metre yüksekliğindeki kulelerin montajına başlandı. Kulelerin bir tanesi büyük ölçüde tamamlanırken, diğer cephedeki işlemler ise hızlandı. Bunu yanı sıra gidiş-geliş olmak üzere tek hat üzerinde çalışacak olan Zipline için taşıyıcı teller de kulelere yerleştirildi.

Çalışmalar bittiğinde vatandaşlar nehir üzerinde harika bir gezintiye çıkacak. Güvenlik önlemlerinin üst düzey olacağı taşıyıcı teçhizat, tel üzerinde kayarak 305 metre mesafe kat edecek. Ayrıca şuanda bitiş platformlarında sağlıklı olması için 'zipstop' sistemi aktif edilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'da sosyal hayatın zenginleşmesi, olanakların artırılması için özellikle son dönemde önemli adımlar atıldı. Park, bahçe, orman, lunapark, kıraathane, vagon kafe gibi projelerimizin ardından bu kez zipline çalışmamızı hizmete açıyoruz. Unutulmaz bir hatıra olacak zipline gezisi en kısa sürede başlayacak" denildi.