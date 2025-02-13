Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Şubat Kültür Takvimikapsamında Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün,benliğin sınırlarını ve anlamını 14 Şubat Cuma günü 19.00’da OSM’de gerçekleştirilecek “Özgür Ben, Hareket ve Eylemlilik” konferansında konuşacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı ŞubatKültür Takvimi, birbirinden keyifli ve bilgilendirici programlarla devam ediyor.

Özgürlük ve benliğin sırları

Takvim, OSM’de 14 Şubat Cuma günü 19.00’da başlayacak olan “Özgür Ben, Hareket ve Eylemlilik” isimli konferansla sürecek.

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, bu konferansta dini düşünceden hareketle özgürlük ve benliğin anlamı ile sırlarını konuşacak.

Tüm kültür ve sanat dostlarını bekliyoruz

Yapılan açıklamada, “Şubat Kültür Sanat Etkinliklerimiz 14 Şubat Cuma günü Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün’ün konuşmacı olarak katılacağı ‘Özgür Ben, Hareket ve Eylemlilik’ isimli konferansla devam edecek. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferansa tüm kültür sanat dostlarını davet ederiz” denildi.

Neler konuşulacak?

Konferansta, felsefi ve dini düşünceden hareketle özgürlük ve benliğin anlamı ve sınırları; özgür bireyin eylemlerinin mahiyeti konularında değerlendirmelerde bulunulacak.

Geçmişten bugüne temel bir problem olarak özgürlük konusunun ele alınacağı konferansta, çağdaş değerler etrafından özgürlük meselesinin nasıl anlaşılabileceği sorusuna da yanıt aranacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Şubat Kültür Takvimikapsamında Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün,benliğin sınırlarını ve anlamını 14 Şubat Cuma günü 19.00’da OSM’de gerçekleştirilecek “Özgür Ben, Hareket ve Eylemlilik” konferansında konuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı ŞubatKültür Takvimi, birbirinden keyifli ve bilgilendirici programlarla devam ediyor.

Özgürlük ve benliğin sırları

Takvim, OSM’de 14 Şubat Cuma günü 19.00’da başlayacak olan “Özgür Ben, Hareket ve Eylemlilik” isimli konferansla sürecek.

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, bu konferansta dini düşünceden hareketle özgürlük ve benliğin anlamı ile sırlarını konuşacak.

Tüm kültür ve sanat dostlarını bekliyoruz

Yapılan açıklamada, “Şubat Kültür Sanat Etkinliklerimiz 14 Şubat Cuma günü Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün’ün konuşmacı olarak katılacağı ‘Özgür Ben, Hareket ve Eylemlilik’ isimli konferansla devam edecek. Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferansa tüm kültür sanat dostlarını davet ederiz” denildi.

Neler konuşulacak?

Konferansta, felsefi ve dini düşünceden hareketle özgürlük ve benliğin anlamı ve sınırları; özgür bireyin eylemlerinin mahiyeti konularında değerlendirmelerde bulunulacak.

Geçmişten bugüne temel bir problem olarak özgürlük konusunun ele alınacağı konferansta, çağdaş değerler etrafından özgürlük meselesinin nasıl anlaşılabileceği sorusuna da yanıt aranacak.