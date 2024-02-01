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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi kapsamında OSM’de gösterime giren “200 Metre” filmi Filistin’deki yaşamı anlattığı dokunaklı sahneleriyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Kültür Takvimi, Sakaryalıları birbirinden keyifli, bilgilendirici ve sanat dolu programlarda buluşturdu. Takvimin ilerleyişi Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen film gösterimiyle devam etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Tüm sanatseverlerin katılabildiği gösterimde Filistin’deki zorlu yaşam koşullarını ve hayatın iki ayrı yüzünü anlatan “200 Metre” filmi beyaz perdeye yansıdı. Özellikle Gazze ve Filistin’de geçen zor günlerde Sakaryalıların beğenisine sunulan film, duygu dolu anlara sahne oldu. Sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan Filistinli yönetmen Ameen Nayfeh tarafından yazılan ve yönetilen film izleyenlerden tam not aldı.

“TÜM SAKARYA’YI BEKLİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Harika bir ocak ayını geride bıraktık. Şubat ayında da dolu dolu geçecek olan kültür takvimimize tüm Sakaryalılar davetlidir. Sanatla, tecrübeyle, bilgiyle dolu etkinliklerimizde görüşmek üzere” denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Kültür Takvimi, Sakaryalıları birbirinden keyifli, bilgilendirici ve sanat dolu programlarda buluşturdu. Takvimin ilerleyişi Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilen film gösterimiyle devam etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Tüm sanatseverlerin katılabildiği gösterimde Filistin’deki zorlu yaşam koşullarını ve hayatın iki ayrı yüzünü anlatan “200 Metre” filmi beyaz perdeye yansıdı. Özellikle Gazze ve Filistin’de geçen zor günlerde Sakaryalıların beğenisine sunulan film, duygu dolu anlara sahne oldu. Sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan Filistinli yönetmen Ameen Nayfeh tarafından yazılan ve yönetilen film izleyenlerden tam not aldı.

“Tüm Sakarya’yı bekliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Harika bir ocak ayını geride bıraktık. Şubat ayında da dolu dolu geçecek olan kültür takvimimize tüm Sakaryalılar davetlidir. Sanatla, tecrübeyle, bilgiyle dolu etkinliklerimizde görüşmek üzere” denildi.