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Erkekler Basketbol 2. Liginde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, 3. haftasında Beylikdüzü Basketbol Takımı’nı konuk edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 3. hafta karşılaşmasında Beylikdüzü Basketbolu konuk edecek. 18 Kasım Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’da başlayacak.

Ligin ilk iki haftasını galibiyetle kapatan Büyükşehir, saha ve seyircisi önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşmaya tüm taraftarların davetli olduğu ifade edildi.