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Sakarya Büyükşehir adına Bekir Karlı Büyükşehir’in en skorer ismi oldu.

Maçın üçüncü çeyreğinde’de üstünlüğü elden bırakmayarak 70-46 önde tamamlayan Büyükşehir karşılaşmayı 93-65’lik skorla bitirdi ve parkeden galip ayrıldı.

Bu yıl Erkekler Türkiye Basketbol 2. Liginde mücadele edecek Sakarya Büyükşehir Basketbol Ekibi sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında evinde ağırladığı High Touch’u 93-65 mağlup etti. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam EDERKEN, aynı ligdeki rakiplerinden High Touch ile hazırlık maçında karşılaştı.

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