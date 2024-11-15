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Ligdeki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan Sakarya Büyükşehir'in hedefinde galibiyet serisine devam etmek var.

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