Sakarya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Ormanpark’ta gerçekleştirilen toplu bayramlaşma töreninde şehir protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'daki bayramlaşma programında Vali Rahmi Doğan, Sakarya Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, MHP Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, SESOB Başkanı Hasan Alişan, STB Başkanı Mustafa Genç, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.



Ormanpark’ta gerçekleştirilen bayramlaşma töreninden sonra AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen törene katılan Başkan Yusuf Alemdar, burada teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı.

Bu ziyaretten sonra Genel Başkan Yardımcısı Al İhsan Yavuz ve İl Başkanı Yunus Tever ile birlikte ilk olarak Sakarya Muhtarlar Federasyon’unda muhtarlalar bir araya gelindi. Muhtarlara yapılan ziyarette sonra bayram ziyaretleri SATSO ve MÜSİAD ile devam etti.

Başkan Yusuf Alemdar bayram ziyaretlerinde MHP İl Başkanlığı’na da misafir oldu. Bu misafirlikten sonra Serdivan Belediyesi ile Adapazarı ve Erenler ilçe teşkilatlarına da bayram ziyaretleri yapan Başkan Alemdar, teşkilat mensuplarıyla kucaklaşarak, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni etti.

Bayram ziyaretlerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Alemdar, “Bizleri bir kez daha bayrama ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Bugün birlik ve beraberliğin kuvvetlendiği, kardeşlik duygularının pekiştiği en özel zaman olan bayramı şehrimizde idrak ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel hissedildiği Ramazan Bayramı’nda tüm hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum.Hayırlı bayramlar Sakarya” diye konuştu.