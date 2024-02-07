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Manisa BBSK Play-Off’lara da damga vuracak

Manisa BBSK Play-Off’lara da damga vuracak

Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenen Hakkı Başar U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 3 altın 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazanan Sakarya Ekibi üçüncü oldu.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Güreş Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Büyükşehir Belediye Spor rüzgârı esti.

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü güreşçileri, U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 6 madalya kazanarak takım halinde üçüncü oldu.

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