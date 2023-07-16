Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca’da gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları kapsamında Rüstempaşa Mahallesi’nde bulunan bin 200 metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Yüzde 90’lık kısmı tamamlanan hat önümüzdeki günlerde vatandaşların hizmetine sunulacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), suyun bir damlasına dahi değer veren kaliteli hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarını şehrin tüm noktalarında sürdürüyor.

Sapanca ilçesinde sona gelinen hat yenileme çalışmaları kapsamında Rüstempaşa Mahallesi’ne hizmet vermekte yetersiz kalan bin 200 metrelik içme suyu hattı, SASKİ ekipleri tarafından kısa bir sürede tamamlanacak. Çalışmalar kapsamında yüzde 90’lık kısmı yenilenen hattın önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ Her geçen gün gelişim ivmesi hız kazanan Sakarya’mızın altyapısını da bu gelişime yakışır şekilde yenilemeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz. Geleceği düşünerek yürüttüğümüz çalışmalarımızı ileriye yönelik hizmet anlayışıyla tamamlıyoruz. Yenilediğimiz hat sayesinde aynı zamanda kayıp ve kaçak oranımızı da minimum seviyeye düşüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.