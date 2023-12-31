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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’ya kazandırılacak bin yataklı Şehir Hastanesi’nin altyapı çalışmalarını başlatıyor. 21 Milyon TL’lik proje kapsamında bin 540 metre kanalizasyon, 2 bin 300 metre içme suyu hattı yapılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’nın tensipleriyle şehrimize kazandırılacak olan bin yataklı Şehir Hastanesi’nin altyapı çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacaklarını açıkladı.

İmzaları atılan 21 Milyon TL’lik projenin saha çalışmaları ise hafta içinde başlayacak. Çalışmalar kapsamında bin 540 metre kanalizasyon hattı ile 2 bin 300 metre içme suyu hattı Şehir Hastanesi’ne kazandırılacak. Çalışmaları yakından takip edeceğini ifade eden Başkan Yüce, hızla yükselen Şehir Hastanesi’nin ve kısa süre içerisinde başlayacak altyapı çalışmalarının hayırla tamamlanmasını temenni etti.

Sakarya için atılan tarihi adımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını ileterek açıklamalarına başlayan Başkan Yüce, “ AK Parti belediyeciliği ve Cumhurbaşkanımızın ülkeye hizmet aşkı ile Sakarya her geçen gün daha fazla değer kazanıyor. Gerek ulaşım, gerek sanayi, gerek ise sağlık konusunda hayata geçirilen projeler şehrimizi yaşanabilir şehirler arasında her zaman daha ileri taşıyor. Göreve geldiğim ilk günden beri Sakarya ve Sakaryalılar her zaman daha güzelini daha iyisini hak ediyor diyerek çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürdük. Bugün ise şehrimizin dev projelerinden biri olan Şehir Hastanesi’nin altyapı hatları projesini başlatıyoruz. Her adımını yakından takip edeceğim altyapı projesini kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve ihtiyaçları için uzun ömürlü ve kusursuz bir altyapı hizmeti sunacağız” ifadelerinde bulundu.