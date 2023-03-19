Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen gösteriler ve yürüyüş duygu dolu bir programa dönüştü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) anlamlı günlere birbirinden güzel programlarla önemli bir imza atıyor.

İzleyenlere duygu dolu anlar yaşatan bir etkinlik ise 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde gerçekleştirildi.Büyük zaferin 108. yılında bir araya gelen öğretmenler ve küçük öğrenciler, uzun süre hazırlığını yaptıkları gösteri, anma etkinliği ve yürüyüşle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda milli marşımızın her kıtasını ayrı bir öğrenci okudu. SGM’li öğrenciler daha sonra oratoryo ve drama gösterisiyle bundan tam 108 yıl öne kanlarıyla toprağı sulayan, vatanları için canlarını siper eden kahraman şehitlerin hatırasını yâd etti.

Daha sonra duaların okunduğu, türkülerin söylendiği anma programı, alay yürüyüşü ile sona devam etti. Çanakkale’de dünyaya tarihi bir ders veren Türk askerinin ekmek ve üzüm hoşafıyla geçirdiği gün, katılımcılara bu ürünlerin ikram edilmesiyle hatırlandı. Anma programı fotoğraf çekimiyle son buldu.