Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Hobi Atölyeleri, bu kez tatlı bir etkinliğe sahne oldu. SGM yaz kurslarında katılan özel gereksinimli bireyler, karpuz şenliğinde bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir BelediyesiSosyal Gelişim Merkezi tarafından (SGM) düzenlenen renkli etkinlikle özel gereksinimli bireyler karpuz şenliğinde buluştu.

Yaz boyunca Engelsiz Hobi Atölyeleri kapsamında çeşitli eğitim ve aktivitelerle dolu dolu zaman geçiren kursiyerler, bu kez serinletici ve keyifli bir etkinlikte bir araya geldi.

SGM bahçesinde gerçekleşen karpuz şenliğinde kursiyerler, birlikte karpuz yiyip doyasıya eğlendi.

Etkinlikte özel bireyler hem sosyal bağlarını güçlendirdi hem de unutulmaz bir gün yaşadı. Şenliğin sonunda düzenlenen karpuz boyama yarışması ise programa renk kattı.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla devam eden yaz okulu programları, dil ve sayı becerilerinden el sanatlarına, tasarım ve mutfak atölyelerine kadar geniş bir yelpazede eğitim sunarken, sosyal etkinliklerle de özel bireylerin yaz dönemini dolu dolu yaşamasına katkı sağlıyor.