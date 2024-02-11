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Akıl oyunları, Mutfak, Resim, Tasarım, Drama, Halk Oyunları gibi birçok derslerin verildiği SGM’lerde öğrenciler, alanında uzman kişilerle buluşuyor. Atölyelere ilişkin ayrıntılı bilgileri almak isteyen veliler ise, 444 4 054 (3787-3712) numaralı telefon üzerinden SGM’lere ulaşılabilecek.

Eğitim sezonunun ikinci dönemi verimli geçirmek isteyen öğrenciler, Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM’lere kayıt yaptırıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) ikinci dönem dersleri başladı. Mutfak sınıfı öğrencileri Miraç Kandili vesilesiyle kandil simidi yaparak velilere ikramda bulundu. SAKARYA (İGFA) - 2023 – 2024 eğitim öğretim yılının ilk dönem tatilinin sona ermesiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde de (SGM) dersler başladı.

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