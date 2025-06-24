Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü deposunda başlayan ve 10 hektara yayılan yangın, 33 araç ve 70 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Başkan Alemdar, vatandaşları sıcak havalarda itidalli olmaya çağırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü’de Orman İşletme Müdürlüğü deposunda başlayan yangına ilişkin açıklama yaptı. Saat 13.22’de gelen ihbarın ardından 33 araç ve 70 personelle yangına hızla müdahale edildiğini belirten Alemdar, 10 hektarlık alana yayılan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Alemdar, “Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, AFAD, SASKİ ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlarımız fedakâr bir çalışma sergiledi. Bakanlığımızın helikopterleri havadan uzun süre müdahale etti. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Allah beterinden korusun” dedi. Alemdar, yangın bölgesine ulaşarak Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ile birlikte İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet’ten bilgi almış ve müdahale sürecini olay yerinde yönetmişti.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Havaların ısınmasıyla orman ve sanayi bölgelerinde yangın riskinin arttığını vurgulayan Alemdar, “Özellikle önümüzdeki 10 gün sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Yaz boyunca herkesi itidalli ve tedbirli olmaya davet ediyorum. Bu şehir hepimizin” çağrısında bulundu.