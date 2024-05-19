Sakraya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle her branşta şehrini ülke ve dünya çapında başarıyla temsil eden 500 aşkın yıldız sporcuyla bir araya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla il genelinde 500 aşkın yıldız sporcusuyla bir araya geldi. Buluşmada futbol, karate, wushu, judo, taek-wondo, kano, bilek güreşi, masa tenisi, yüzme, güreş, bocce, atletizm, hentbol, kürekve farklı branşlarda onlarca sporcu yer aldı.

Şehirde faaliyet gösteren tüm branşlardan sporcular ve antrenörlerin katıldığı buluşmada adeta bir sporcu okulu olan, Türkiye’ye nice büyük başarılar kazandıran önemli isimleri yetiştiren Sakarya’nın spor geleceği konuşuldu.

“Sizler bu şehrin mücevherleri, geleceğimiz, güvencemizsiniz" diyen Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Biz inanıyoruz dün olduğu gibi Sakarya nice başarılı sporcu yetiştirecek. Bu şehre sporcu yetiştiren kimliğini yeniden kazandıracağız. Her zaman yanınızdayız” dedi. Alemdar, Büyükşehir Belediyesi olarak amatör ve profesyonel sporun her zaman destekçisi olacaklarının sözünü verdi.

ŞAMPİYONLARLA FOTOĞRAF

Başkan Alemdar, U-14 Sakarya Şampiyonu Arifiye Doğanspor, U-15 Sakarya Şampiyonu Nejat Ersin Futbol Kulubü ve Harmanlıkspor, U-16 ve U-17 Sakarya Şampiyonu

Karasuspor, U-18 Sakarya Şampiyonu Çaybaşı Bekirpaşaspor ve 2. Lig Şampiyonu olan Sakarya Kadın FK’nın yanı sıra programa katılan tüm sporcuları tebrik ederek günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.