Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcularından şampiyonluk art arda geldi. Ulusal Aydın Dağ Bisiklet Şampiyonası’na katılan Furkan Akçam ve Azize Bekar U23 kategorilerinde yarışmayı şampiyon tamamladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ulusal Aydın Dağ Bisiklet Şampiyonası’nda boy gösteren sporculardan Furkan Akçam U23 erkekler kategorisinde birinci olurken, yine aynı şampiyonada pedal çeviren Azize Bekar da U23 bayanlar kategorisinde şampiyonayı birinci olarak tamamladı. Aydın’da düzenlenen şampiyonaya birçok ilden katılım gerçekleşirken, kıran kırana geçen şampiyona nefesleri kesti.