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Büyükşehir ligin 17. haftasını bay geçecek ve 18. haftada İzmir Büyükşehir Belediye’ye konuk olacak.

Maça Taner Güney, Miri Mohamed, Oğulcan Güney, Onur Ersin, Ramazan Döne, OlaksyndrTuikin ve Çetin Çelik 7’lisi ile başlayan Büyükşehir bu sezonki 13. galibiyetini aldı.

Erkekler Hentbol Süper Ligi 16. hafta mücadelesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne konuk olan Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı sahadan 31-33 galip ayrılarak ligdeki 13. galibiyetini aldı. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı Erkekler Hentbol Süper Ligi 16. hafta karşılaşmasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu.

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