Sakarya Trabzonlular Derneği Başkanı İsmet Kartal ve yönetim kurulu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç’i makamlarında ziyaret etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Trabzonlular Derneği, yerel yöneticilerle güçlü ilişkiler kurmak için önemli ziyaretler gerçekleştirdi. Dernek Başkanı İsmet Kartal ve yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’yu makamında ziyaret etti. Ardından Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde Sakarya’daki Trabzonlu hemşehrilerin sosyal ve kültürel faaliyetleri ele alınırken, dernek ile belediyeler arasında iş birliği imkanları değerlendirildi. Başkan İsmet Kartal, “Kentimizde yaşayan Trabzonlular olarak dayanışmayı artırmayı ve belediyelerimizle ortak projelerde yer almayı hedefliyoruz,” diye konuştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Adapazarı’nın sosyal dokusuna katkı sağlayan derneklerle her zaman iş birliği içinde olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ise, Trabzonlular Derneği’nin ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirirken, "Birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Samimi sohbetlerle geçen ziyaretler, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.