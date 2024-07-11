Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yıldız kick boks sporcuları kazandıkları madalyalarla Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’na damga vurdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick Boks sporcuları, Konya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasında adeta rüzgâr gibi esti.

ALTIN MADALYA SEVİNCİ

1-9 Temmuz tarihleri arasında Konya Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda Büyükşehir’in milli sporcusu Ayşe Kaplan, büyük kadın 60 kilogramda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

BİR GÜMÜŞ, BİR BRONZ

Turnuvada mücadele veren sporcularımızdan Erdem Demir ise, zorlu mücadelelerin ardından +69 kilogram Yıldız Erkekler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyaya uzandı.

Bir diğer temsilcimiz Hüseyin Talha Demir de 86 kilogram Genç Erkekler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

“NİCE BAŞARILARA…”

Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda, “Konya’da rüzgâr gibi eserek Sakarya’mızı ve başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızın her birini tebrik ediyoruz. Nice başarılara…” denildi.