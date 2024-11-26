Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeşilin her tonunu barındıran Sakarya’da yeşili, doğayı ev ağaçların sağlığını kontrol edip tedavi etmek, tabiatı geleceğe güvenle miras bırakmak ve cadde, sokaklarda olası faciaları önlemek için 3 boyutlu akustik ağaç tomografi cihazını devreye alıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeşil cennetini korumak ve gelecek nesillere miras bırakmak için önemli bir adım daha atıyor.

Park ve Bahçeler Daireler Başkanlığı, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında ve dört bir yanda güzelliğiyle büyüleyen ağaçları korumak, tedavi etmek için “3 boyutlu akustik ağaç tomografi cihazını” devreye alacak.

Bu cihaz sayesinde özellikle kış şartlarında yoğun kar, yağmur yağışları sonrası ve fırtına ile lodosta zarar gören, tehlike arz eden ağaçlar basit bir işlemle detaylıca tespit edilebilecek.

CAN VE MAL KAYIPLARI ÖNLENECEK

Bu uygulamayla birlikte cadde ve sokaklarda olası facialar önlenecek, fırtınaya direnemeyen ağaçların sebep olduğu can ile mal kayıpları önlenmiş olacak. 29 Kasım’da gerçekleştirilecek ihaleyle 3 boyutlu akustik ağaçtomografi cihazı alımı gerçekleştirilecek.

Dışarıdan sağlıklı gözüken ancak çetin şartlar sonucunda içeriden çürüme yaşayan ağaçlar, uzman ekiplerce tespit edilerek tedavi edilecek. Ayrıca kurtarılması mümkün olmayan ağaçlar ise olası afetlerin önlenmesi için bulundukları alandan uzaklaştırılacak.

Öte yandan cihaz sayesinde tüm şehrin röntgeni çekilecek ve ağaçların durumu, bilgisi, gördüğü tedavi süreçleri kayıt altına alınacak.

Park ve Bahçeler Daireler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanlarımızda bulunan, özellikle belli yaş ve kutura ulaşmışfiziki görünümü sağlıklı ancak içeriden gizli çürüme, kovuklaşma yapabilecek nitelikteki ağaçların tespiti, bunların kayıt altına alınması, mümkünse yerinde rehabilite edilmesi, değilse alandan uzaklaştırılması konusunda 3 boyutlu akustik ağaç tomografi cihazı alımı gerçekleştiriyoruz.” denildi.