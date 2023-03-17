HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Sekizli Finali’nde bugün oynanan yarı final maçında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni yenen Beykoz Belediyesi ilk finalist oldu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlan karşılaşmanın ilk yarısını Sakarya Büyükşehir Belediyesi 14-12 önde kapattı.

Çekişmeli geçen ve her iki takımın kalecilerinin kurtarışlarının etkili olduğu maçın ikinci yarısında skor üstünlüğü sağlayan Beykoz Belediyesi, 25-24'lük skorla adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Karşılaşmaya, depremde hayatını kaybeden A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya'nın 42 Numaralı Beykoz Belediyesi forması ile çıkan Beykoz Belediyesi kaptanı Çağlayan Öztürk, formayı Kütahya'nın yakınlarına emanet etti.

Oyuncular maça "Türkiye Tek Yürek #CemalKütahya" ve “Milletimizin Başı Sağ Olsun” pankartlarıyla ile çıktı ve maçtan önce depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak ve müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.