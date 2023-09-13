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8-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Eda Öztürk ve Yelda Öztürk, kadınlar kategorisi Röle branşında Türkiye üçüncüsü olurken, Tekler branşında İse Eda Öztürk ikinci olarakgümüş madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bocce sporcuları Eda Öztürk ve Yelda Öztürk, Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularından Eda Öztürk ve Yelda Öztürk, Mersin’de düzenlenen Volo Atış Oyunları Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

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