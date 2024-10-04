Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni güzergâh 1. Cadde’de çehreyi değiştirecek uygulamalara bir de ‘mavi’ dokunuşla bisiklet yolunu ekleyerek bölgenin estetiğini değiştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi bisiklet ulaşım ağını genişletmek ve sürücülere daha konforlu sürüş deneyimi sağlamak için 7 gün 24 saat çalışıyor, üretiyor ve yepyeni projeler hayata geçiriyor.

ULAŞIMA NEFES OLDU

Son olarak şehrin trafik yoğunluğu ciddi boyutlara ulaşan Serdivan’daki AVM’ler bölgesinde 1. Cadde güzergahını açan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri, ulaşıma nefes oldu.

Gidiş ve geliş olmak üzere 3 kilometrelik ulaşım ağına sahip olan cadde kaldırım ve yürüyüş alanlarının hazırlanmasından sonra yepyeni bir görüntüye kavuştu ve son olarak YOLBAK ekipleri, caddeye ‘mavi bir dokunuş’ yaptı.

HARİKA BİR SOSYAL ALAN

Bisiklet yollarında imalat çalışması tamamlandı ve bisiklet kullanan vatandaşlar için yepyeni bir rota oluşturulmuş oldu. Bu güzergâh bisiklet yolu, kaldırımları, aydınlatması ve yeşil ile süslenen çevre güzelliğiyle vatandaşlar için harika bir sosyal alan haline dönüştü.

Serdivan’daki binlerce sürücü, 35 metre genişliğe sahip ulaşım hattının hizmete açılmasıyla geniş ve ferah bir ulaşım imkânı buldu.