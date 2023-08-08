Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen “Afet Zamanında Sürdürülebilir Ulaşım Fikir Maratonu” programı gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen ve Hollanda Yaratıcı Endüstriler Fonu Programı tarafından desteklenen Tasarımla Yardım Çalıştayı gerçekleştirildi.

“Afet Zamanında Sürdürülebilir Ulaşım Fikir Maratonu” adlı programda Sakarya’da afet zamanında ulaşımı devam ettirmek için acil durumda bisiklet kullanımını yaygınlaştırma noktasında fikir maratonu gerçekleştirildi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın öncülük ettiği projeye Belçika’dan Artgineering Ofis Yöneticisi Stefan Bendiks, Hollanda’dan Sustainable Solutions (Sürdürülebilir Çözümler) şirketi kurucusu Dirk de Jager ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü kurucu ortakları Berrin Benli ve Melih Gezer’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Nazik ziyaretleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Yüce, “Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimizin bisiklet kullanımı noktasında tüm çalışmalarımızı seferber ettik. Birçok uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Şimdi ise “Dünya Bisiklet Şehri” olarak çok farklı bir projeyi daha şehrimizle tanıştırıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem ile birlikte bisiklet kullanımının ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi gördük. Bugün burada yurt dışından gelen paydaşlarımızın da katılımıyla birlikte tüm afet durumlarında şehrimizde uygulamak üzere bisiklet kullanımını yaygınlaştırma ve geliştirme noktasında fikir maratonu düzenledik. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı acil durumlarda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kentsel hareketliliği sağlamak noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde projelerimizi hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

AFET ANINDA KENTSEL HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK

Başkan Yüce konuşmasının devamında,“Amacımız afet anında ve sonrasında bisikleti temel alarak kesintisiz ulaşım sağlamak ve farkındalık oluşturmaktır. Fikir maratonunda çıkan farklı fikirlerden biri Turuncu Bisiklet kiralayanlara afet gönüllüsü eğitimi verilerek afet zamanında turuncu bisikleti ile çalışmalara katılımını sağlamak şeklindedir. Bugün burada katılımcılar ikiye ayrılarak afet sonrasında bisiklet temelli kamusal alan tasarımı üzerine fikir alışverişinde bulunarak ortaya farklı fikirlerin çıkması sağlanmıştır. Oldukça verimli geçen fikir maratonu için tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, projemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.