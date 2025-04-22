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Yapılan açıklamada, “24 Nisan Perşembe günü Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı, Değişken Mesaj Sistemi söküm çalışması gerçekleştirileceğinden güzergâh trafiğe kapalı olacaktır. Araç sürücülerimizin alternatif güzergâh olan Adnan Menderes Caddesi’ni (Kanal boyu) kullanmaları önemle rica olunur” denildi.

Bu kapsamda Sabahattin Zaim Bulvarı’nın yapılacak çalışma nedeniyle 24 Nisan Perşembe günü 00.00 ile 04.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

O GÜN, O SAATLERDE KAPALI OLACAK

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sabahattin Zaim Bulvarı’nın Camili – Çarşı yönünde gerçekleşecek Değişken Mesaj Sistemi’nin deplase çalışması için vatandaşları uyardı.

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