Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sabahattin Zaim Bulvarı’nda Metrobüs Hattı güzergâhındagerçekleştirilecek deplase çalışması sebebiyle sürücüleri uyardı.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sabahattin Zaim Bulvarı’nın Camili – Çarşı yönünde gerçekleşecek Değişken Mesaj Sistemi’nin deplase çalışması için vatandaşları uyardı.
O GÜN, O SAATLERDE KAPALI OLACAK
Bu kapsamda Sabahattin Zaim Bulvarı’nın yapılacak çalışma nedeniyle 24 Nisan Perşembe günü 00.00 ile 04.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergâhları Adnan Menderes Caddesi’ni (Kanal boyu) kullanmaları gerektiği ifade edildi.
ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR TERCİH EDİLMELİ
Yapılan açıklamada, “24 Nisan Perşembe günü Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı, Değişken Mesaj Sistemi söküm çalışması gerçekleştirileceğinden güzergâh trafiğe kapalı olacaktır. Araç sürücülerimizin alternatif güzergâh olan Adnan Menderes Caddesi’ni (Kanal boyu) kullanmaları önemle rica olunur” denildi.