Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası (YERELSEN) Genel Başkanı Ekrem Yüce, sendika yönetim kuruluyla gerçekleştirdikleri toplantıda, "Cennet Türkiye'mizin güzel şehirlerini ve ilçelerini aydınlık geleceğe taşımak için elimizi taşın altına koyduk, var gücümüzle çalışıyoruz" mesajı verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, iki dönemdir genel başkanlığını yürüttüğü Yerel Yönetimler Kamu İşveren Sendikası'nın (YERELSEN) yönetimiyle koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Türkiye genelindeki çok sayıda belediyenin üye olduğu YERELSEN'in yöneticileri, Başkan Ekrem Yüce'nin yönetiminde şehirlerde yürütülen çalışmalar ve geleceğe dönük atılacak adımlarla ilgili istişarelerde bulundu. Toplantıda yönetimin görüş ve önerilerini, taleplerini dinleyen Başkan Ekrem Yüce, belediyelerin vatana ve millete fayda getirecek hayırlı adımlar atması için örnek niteliğinde çalışmalar yapmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Cennet Türkiye'nin her bir memleketini aydınlık geleceğe taşımak için çabaladıklarını ifade eden Başkan Yüce, "Türkiye'nin dört bir yanından ilçe ve il belediyelerimizin üye olduğu, dayanışma ruhuyla çalışan bir YERELSEN var. Başkanıyla, genel sekreteriyle, yöneticileriyle birlikte koordineli şekilde çalışıyor memleketlerimiz için en hayırlı kararların alınması adına istişareler gerçekleştiriyoruz. Cennet vatanımızın, birbirinden güzel olan her bir memleketini aydınlık geleceğe taşımak ve yarınlara umutla bakmalarını sağlamak tek gayemizdir. Bu uğurda elimizi taşın altına koyduk, gündüz demeden, gece demeden çalışıyoruz. Bizler içinde faydalı olacak öneriler sunan, çalışmalarını aktaran tüm YERELSEN yöneticilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Faaliyet raporlarının incelendiği toplantıda katılımcılar günün anısına fotoğraf çekildi.