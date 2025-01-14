SASKİ, yer altında keşfettiği alternatif kaynaklar ile ihtiyaç olan noktaları kesintisiz içme suyu ile buluşturmaya devam ediyor. Yeşilvadi Mahallesi’nde yerin 160 metre derinliğinde sondaj yoluyla keşfedilen yeni kaynaktan saatte 14 bin litre su temin edilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), HendekYeşilvadi Mahallesi’nde tamamlanan sondaj çalışmaları kapsamında yerin 160 metre derinliğinde yeni bir içme suyu kaynağı keşfetti.Tüm analizleri son teknoloji cihazlarla yapılan kaynağın suyu kesintisiz bir şekilde abonelere ulaşacak.

Saatte 14 bin litre kapasiteye sahip olan bu kaynak, özellikle yaz aylarında artan su talebini karşılamada önemli bir rol oynayacak.

SASKİ tarafından keşfedilen su kaynağı, son teknoloji cihazlarla kapsamlı analizlerden geçirildi. Analiz sonuçlarına göre suyun kalitesi sağlık standartlarına uygun bulundu. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeni kaynak bölge halkına güvenle ulaştırılacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, alternatif kaynakların mevcut su kaynakları üzerindeki yükü azaltarak sürdürülebilir su yönetimi oluşturduğu belirtilerek, sondaj çalışmalarıyla Sakarya'ya yeni kaynaklar kazandırmaya devam edileceğinin altı çizildi.