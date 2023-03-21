Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Marketlerde, fırınlarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi ölçümleme kontrolü, raf-kasa fiyat kontrolü ve son kullanma tarihi (SKT) denetimi yapan zabıta ekipleri yanlış fırsat tanımıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları için denetimlerine devam ediyor.

Ekipler Ramazan ayı öncesimarketlerde, fırınlarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı, terazi ölçümleme kontrolü, raf-kasa fiyat kontrolü ve son kullanma tarihi kontrollerini yaparak vatandaşların gıdalara, tüm ürünlere sağlıklı ve güvenilir biçimde ulaşmasını sağlıyor.

Marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri fahiş fiyat konusuna geçit vermiyor.

Marketlerde gerçekleştirdiği denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri fahiş fiyat konusuna ise aman vermiyor. Görevli zabıta etiketlerdeki raf-kasa fiyat farkını, etiketler üzerinde yazılanları ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceliyor.Meyve-sebze reyonunda yer alan künyelere göz atan ekipler ayrıca yıkanmadan yenen ve paketli şekilde satılması zorunlu olan ürünlerin açıkta satılıp satılmadığını kontrol ediyor. Normal değerinden fahiş şekilde yüksek satarak haksız kazanç elde etmesini engelleyen ekipler, böyle bir tespit yapılması halinde ise durumu tutanakla İl Ticaret Müdürlüğü’ne bildiriyor.

DUYARLI İŞLETMELERE TEŞEKKÜR

Zabıta Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun ihtiyaçlarını karşıladığı tüm işletmelerde kurallara harfiyen uyulması için kontrol yapıyoruz. Ramazan ayı öncesi şehri merkezi ve 16 ilçeyi kapsayan denetimlerimize başladık.Tüm marketlerde, iş yerlerinde ve fırınlarda vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatabilecek tüm etkenleri inceliyoruz.Halkımızın ürüne ulaşması ve bununla birlikte doğru fiyat tarifesiyle alışveriş yapması için kontrollerimiz devam ediyor. Kurallara uygun olarak satış yapan tüm duyarlı işletmecilerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.