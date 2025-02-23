Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Ramazan Ayı öncesinde vatandaşların güvenli, sağlıklı ve doğru fiyat politikasıyla ürünlere ulaşabilmesi için market, manav, kasap ve fırınlarda raf-kasa farkı ile son kullanma tarihi konusunda detaylı bir denetim gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı vatandaşların Ramazan ayı öncesinde gıda ve diğer tüm ürünlere güvenli, sağlıklı ve mevzuata uygun fiyat politikasıyla ulaşabilmesi için sahaya indi.

Ekipler, bu kapsamda özellikle temel gıda ürünlerinde fiyat farklılıklarını önlemek amacıyla etiket kontrollerine ağırlık verdi.Ayrıca vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ürün raf fiyatlarının kasa fiyatlarıyla birebir örtüşmesi gerektiğitüm işletmecilere vurgulandı.

Denetimlerkapsamında işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu da kontrol edildi. Ekipler üretim alanları, saklama koşulları ve personel hijyenine yönelik hassas bir denetim gerçekleştirerek Ramazan ayı öncesinde çalışmalarını şehrin merkezinde ve 16 ilçesinde yoğunlaştırdı.