Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gelecek nesillerde trafik bilincini artırmak ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla Adapazarı Çökekler İlkokulu’nda trafik semineri düzenledi.SAKARYA (İGFA) - Vatandaşların huzuru ve güvenliği için7/24 anlayışıyla görev yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri trafik bilincini artırmak ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik trafik semineri düzenledi.

Yaya güvenliği ön planda

Adapazarı Çökekler İlkokulu’nda düzenlenen seminerde zabıta ekipleri, minik öğrencilere yayaların dikkat etmesi gereken kuralları anlattı.

Zabıta ekiplerinin trafikte yaya ve sürücü için üstlendiği göreve de değinildiği seminerde minikler trafik konusundaki merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu.

Okul çevrelerinde zabıtadan denetim

Çocukların ve gençlerin huzurlu, güvenli ve sorunsuz şekilde eğitime ulaşabilmesi için çalışan zabıta timleri, özellikle ilk ve ortaokullar olmak üzere tüm okul kampüslerinin çevresindeservis geçişlerini, yaya geçişlerini ve trafik kurallarına uyumunu düzenli olarak denetliyor.