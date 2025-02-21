Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sahaya inerek kamu alanlarında çevre temizliği ve kapalı bölümlerde sigara kullanımıyla ilgili kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilir ve temiz bir şehir için ‘Bu Şehir Hepimizin’ sosyal sorumluluk hareketini başlatmıştı.

Bu sloganla sahaya daha güçlü bir şekilde inen Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa bir denetim başlattı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde çevre denetimi yapan ekipler, kamuya açık alanların temiz tutulması ve kapalı alanlarda sigara kullanımıyla ilgili yasağa uyulması konusunda kapsamlı bir çalışma yaptı. Terminalde vatandaşların kullandığı ortak alanlara çöp atılması ve temizliği konusunda ikazlarda bulunan zabıta, işletmeler ile vatandaşlara kapalı alanlarda sigara içilmemesi konusunda uyarı yaptı.

Daha temiz ve güvenli bir şehir için denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği öğrenildi.