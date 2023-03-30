Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini artırdığı yüksek kesimlerde köy yollarının kapanmaması için yoğun bir çalışma ortaya koyuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden meteorolojik durumlara karşı da her an hazır kıta bekliyor.

Mart ayı sonlarında gelen soğuk sistemin dün gece yarısından itibaren kar yağışına çevirmesiyle birlikte ekipler teyakkuza geçti. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri, geç saatlerden itibaren kentin yüksek kesimlerine ekipler sevk etmeye başladı.

BÜYÜKŞEHİR SAHADA, YOLLAR AÇIK

Özellikle Geyve, Pamukova, Akyazı, Hendek, Kocaali bölgelerinde tipi şeklinde etkili olan kar yağışı bazı köy yollarında 50 santimetreye kadar birikinti oluşturdu. Grup yollarının kapanma ihtimaline karşı kar küreme çalışmaası yürüten ekipler, Sakarya'daki kar altında olan tüm mahallelerde ulaşımın kesintiye uğramaması için mesai harcadı. Günün ilk saatlerinden itibaren alınan rapora göre ise yağışın en yoğun olduğu saatlerde hiçbir köy yolu ulaşıma kapanmadı.

Kar küreme kamyonları ve tuzlama araçlarıyla kar nöbeti tutan Büyükşehir, meteorolojik raporları da inceleyerek yağışın son bulacağı ana kadar çalışmaya devam edecek. YOL-BAK'tan yapılan açıklamada, mevsimin her döneminde karla mücadeleye ve acil meteorolojik durumlara karşı hazır kıta beklendiği vurgulandı.