Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘katılımcı belediyecilik’ anlayışıyla vatandaşların ihtiyaçlarını, taleplerini daha etkin bir çalışmayla karşılamak için “Senin Şehrin Senin Planın” ve “Vatandaş Memnuniyeti” anketlerini web sitesinde yayınladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve kapsamlı bir hizmet sunabilmek için teknolojiden faydalanıyor ve yeni dinamikleri çok iyi takip ederek uygulamalarını geliştiriyor.

2025-2029 stratejik planını belirleyecek olan Büyükşehir, bu konuda sözü vatandaşa verdi. Daha önce de örnekleri olan bir anket çalışması sakarya.bel.tr adresinde yayınlandı.

Buna göre “Senin Şehrin Senin Planın” ve “Vatandaş Memnuniyet Anketi” uygulamaları, web sitesinde hazırlanan köşede aktif edildi. Bu uygulamayla birlikte Sakarya’da yaşayan 1 milyon vatandaş, şehrin geleceğine yön verecek. Ortak akıl ve istişare kültürünü genişleten Büyükşehir, Sakarya’yı daha güzel yarınlara taşımak için vatandaşını da gelecek vizyonuna dahil edilecek.

Yayınlanan anketler sayesinde vatandaşlar düşüncelerini, önerilerini ve projelerini paylaşabilecek.

“LÜTFEN FİKİRLERİNİZİ PAYLAŞIN”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Sakarya’nın gelecek vizyonunun şekillenmesi noktasında her bir vatandaşımızın görüşü, düşüncesi bizim için kıymetlidir. Katılımcı belediyecilik konusunda önemli bir adım daha atarak 2 ayrı anketimizi yayınladık. Lütfen tüm vatandaşlarımız bize görüşünü bildirip üretken fikirlerini paylaşsın. Sizleri bekliyoruz” denildi.