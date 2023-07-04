Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan haşere, sinek ve zararlı vektörlerle olan mücadeleyi aralıksız olarak sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sıcakların artmasıyla birlikte oluşan haşere, sinek ve zararlı vektörlerle mücadeleyi aralıksız olarak sürdürüyor. İnsanlarda hastalık oluşturabilecek, çevreye ve ürünlere zarar veren mikroorganizmalara karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları, 16 ilçenin tamamında devam ediyor.

Yıl boyunca devam edecek olan çalışmalarda 9 ekip ve 28görevli yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, Sakarya genelinde haşere, sinek ve zararlı vektörlerle olan mücadelemizi tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler kullanılarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında, bina bodrumları, rögarlar, yağmur ızgaraları, kapalı kanallar, foseptik çukurları ve gübrelik gibi alanlar ilaçlanarak hastalık oluşumu engellenmektedir. 16 ilçenin tamamında 9 ekip ve 28görevli ile sürdürdüğümüz ilaçlama çalışmaları yıl boyunca devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada kemirgenlerle ilgili mücadelenin de devam ettiği vurgulanarak, “Ekiplerimiz ile birlikte zararlı mikroorganizmalara karşı verdiğimiz mücadeleyi, zararlı kemirgenler noktasında da sürdürmekteyiz. Su rögarlarıve kanalizasyonlarda oluşabilecek kemirgenlere yönelik uygulamalarımız Sakarya genelinde, düzenli ve kontrollü olarak devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.